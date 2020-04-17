AGA疫情被困澳洲　Gin Lee慰問粉碎不和

Gin Lee否認與AGA（圓圖）爭到環球一姐之說。

歌手Gin Lee（李幸倪）孖師弟ONE PROMISE參與網上音樂平台直播，大唱新作又Jam歌，Gin Lee禾桿冚珍珠，纖腰若隱若現，大晒健康性感！搞到ONE PROMISE一直不敢直視，抵死笑說首次合作好怕醜。問Gin Lee對師弟評價？她大讚四子好得意、好好玩、音樂作品夠熱血，綵排完更一齊拍搞笑短片。

問ONE PROMISE跟師姐合作有壓力？他們說：「想做得好好去配合番佢個層次，所以係咁練習，練咗幾個禮拜。」主音文廸「作大」說練足一年，希望之後有合唱機會，Gin Lee表示贊同，更提議稍後可以一齊寫歌。

談及Gin Lee跟同公司歌手AGA（江海迦）撞正同日發布新歌MV，因而有傳兩女爭做環球「一姐」，Gin Lee回應：「同一日出MV又唔代表啲咩嘅。」追問誰是「一姐」？ONE PROMISE護花：「其實我哋四個先想爭做一姐！」

AGA因疫情滯留澳洲，Gin Lee表示有聯絡對方。問以行動粉碎不和傳聞？她說：「唔需要。」而ONE PROMISE自薦跟Gin Lee互撼、鬧不和，希望上頭條。