搵馮盈盈做掩護　江嘉敏低調拍拖保愛苗

新世代「宅男女神」江嘉敏去年曾與圈外男友傳出情變，為保愛苗，拍劇忙到天昏地暗的她，捱眼瞓都撲住出去跟男友密會，她仲跟男友衣着襯到足，實行以情侶裝高調放閃，藉此表明心迹。

25歲江嘉敏（Kaman）出道時緋聞多多，直至兩年前她大方承認戀上電競公司高層Anthony，更火速在西貢秘密同居，去年Kaman曾經陷入桃色糾紛，疑似偷食男友的朋友，當時她嬲得逐點反擊以證清白，經此一役，高調的她將感情事轉為低調，期間盛傳她與男友感情出現危機，但她以行動力證與男友不變，連踩多日拍劇的她寧願不瞓覺都仆出去會男友。

搵馮盈盈做電燈膽

獲無綫力捧的小花江嘉敏，正忙於為首次擔正做女一的新劇《食腦喪B》趕煞科，事業正發圍上位的她一劇接一劇，成監製的搶手貨，每日喪踩十幾廿個鐘的她，拍拖生活都無晒，日前難得不用開工，kaman火速交人黐實男友去拍拖，當日下午她與男友Anthony着住情侶裝在尖沙咀一個商場出現，兩人戴晒𧛕襯到絕，但就未有太親熱動作，連拖手仔都冇，仲搵來好姊妹馮盈盈做「人肉電燈膽」三人行。

錫男友荷包齋睇唔買

沿途中盈盈不時夾在兩人中間，而Kaman男友體貼地殿後，像保安般護住女友左右，讓她與盈盈傾個暢快，反而Kaman怕冷落男友，間中走近男友身邊耳語甜甜一笑，三人一度走入名店，見到盈盈專注購物時，Kaman即刻攝位同男友靠近傾密偈，當日她做足乖乖女友，錫住男友荷包，似乎沒有購物欲，全程齋睇唔買，而盈盈買到心頭好後，他們又急急腳離開，走到人來人往大街，有人認出她與盈盈，Kaman即拉低cap帽刻意跟男友保持距離，繼續三人行拍拖更。