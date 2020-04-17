《The King》開播　李敏鎬穿越追金高恩

去年退伍的韓國「長腿oppa」李敏鎬夥拍神劇《鬼怪》女星金高恩的tvN新劇《The King：永遠的君主》今晚首播，劇集跨越大韓帝國及大韓民國兩個平行世界，首集開段李廷鎮接受刑警鄭太乙的審問，並自稱已年屆70，但從1994年後便一直沒有變老，鏡頭回到1994年冬天的大韓帝國，講到飾演大韓帝國皇帝李袞的李敏鎬，兒時就被李廷鎮飾演的伯父李霖殺害父親。

李廷鎮出場後用劍指向飾演李敏鎬父親李浩的權律，權律大驚向李廷鎮說：「大哥請把劍放下，這是謀反，你連生命都傷害是為了甚麼？」李廷鎮便大叫：「我就是要成為遭到天譴的人。」之後便殺死弟弟權律，而童年版的李敏鎬雖然趕來阻止，但李廷鎮已將權律殺害，此時一名神秘男子現身突襲李廷鎮，李廷鎮便立即逃走。

翌日，童年版的李敏鎬因父親的去世而登上皇位，滿身血跡的李廷鎮在逃走之時發現次元之門。到達1994年冬天的大韓民國，而在大韓民國不是由皇帝掌權，而是由總統統治，他更在街上發現在街上露宿的權律，權律更叫李廷鎮做「哥哥」，李廷鎮說：「沒錯是我，大韓民國，所以你哥哥現在在哪裏？你就是這樣生活嗎？就那麼悲慘？我和你長得像吧，但其實不像，我是你，在第二個世界的你，但我和你是不一樣的，我是高貴的存在。」說罷他便殺死了在大韓民國的自己。

童年版的李敏鎬登上皇位後，認識了童年版的禹棹煥，並成為好朋友，其後他們發現了李廷鎮的屍體，懷疑他是自殺，但其實李廷鎮只是偽裝死亡。

其後鏡頭轉到2019年秋天的大韓帝國，身穿西裝的李敏鎬型爆登場，飾演總理具瑞怜的鄭恩彩見到李敏鎬，便說：「時間還早，今天天氣很好，也想見見麥希穆斯，所以趕來了，麥希穆斯你好。」李敏鎬便答：「我並不太喜歡女人。」當近衛隊想摸李敏鎬的衣服時，李敏鎬便立即把對方的手拍開，在旁的禹棹煥便說：「陞下不喜歡被其他人的手碰到身體，第一次可能是失誤，但再有下次就會覺得是故意了。」

而在劇集尾段，李敏鎬騎着白馬去到森林中與大韓民國連接的通路，金高恩飾演的鄭太乙就在光化門發現李敏鎬騎白馬現身，李敏鎬確認手上拿着公務員證後便說：「終於找到你了，鄭太乙警衛。」說罷便攬實金高恩，上演浪漫的結尾。