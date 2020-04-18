【酒入愁腸...】同泳兒傾飲酒經　鍾舒漫最愛係？

英皇「雙妹嘜」鍾舒漫（Sherman）同泳兒近日不約而同愛上拍煮食片，出街反應唔錯就約埋一齊摸住酒杯底Girls Talk。兩女異口同聲話之前係滴酒不沾，泳兒先講笑話因為之後遇人不淑，暗指識咗男友後不時都小酌怡情，仲自爆初入行去Party，一試Baileys難忘：「覺得好好飲！我一鍾意嘅嘢就會好極端，猛咁飲，所以依家一諗起Baileys就會想嘔！」

鍾意飲茅台同威士忌

至於Sherman就自爆，早前有一段時期經歷緊啲唔開心嘅事，每日返屋企第一時間就去雪櫃拎紅酒飲，每次都飲成大半支，飲到自覺有病態先慢慢調節：「以前覺得借酒消愁唔係太聰明嘅選擇，但發覺酒精真係有啲幫助，的確係放鬆啲，不過！就唔係鼓勵大家飲酒。」除咗紅酒之外，Sherman仲話鍾意飲茅台同威士忌，因為飲落喉嚨會有種灼熱感，名副其實係一名「烈女」！

冇人睇片會唔開心

講到疫情之下工作量大減，泳兒坦言好徬徨、好驚，因為一下子冇晒嘢做，仲有諗過係咪要慳啲使，反而Sherman就樂觀話相信有危就必有機：「相信好多人喺呢段時間都會搵出路，就會轉去網上面，好似我哋依家會拍片。」對於影片View數，泳兒再自爆好着重個反應，如果無人睇會好唔開心，無形間畀咗自己好大壓力。