東方日報C1：黃子恆戒色16個月避開女拍檔

黃子恆年多前捲入桃色風波，幾乎前途盡毀，被指同女粉絲亂搞男女關係，獲封「世紀賤男」！他承認已吸取教訓，事發至今已「戒色」一年零四個月，斷絕異性緣，即使開工與女拍檔亦保持距離，避免引起不必要誤會。

現年37歲的無綫藝人黃子恆，多年來感情生活一團糟，2016年被指介入歌手裕美婚姻，2018年底則被指速食內地粉絲，導致女方懷孕，事件曝光後震驚娛樂圈，同時間歌手迪子更爆曾被子恆「約炮」分別到寓所及酒店開房，因而被封「世紀賤男」。近日他有份主演的劇集《機場特警》熱播中，幸好其表現贏得口碑，在他而言總算鬆一口氣，亦沒有因為自己犯錯而拖累其他演員。

驚恐症未斷尾

拍攝此劇期間，正是爆出他偷食粉絲，子恆受訪時不諱言大感困擾：「公餘時間都好擔心，會有咩篇幅出嚟，驚愈描愈黑，惟有唔好講咁多，呢個壓力係最大。（唔敢同同劇啲人溝通？）佢哋有鼓勵我，但自己心情一定受影響。」當時前路未明，再加上各種情緒壓力，結果被診斷患上驚恐症：「嗰段時間真係唔能夠一個人匿埋喺屋企，最大影響係抖唔到氣，個心成日哽住，真係影響到生命！雖然件事都過咗年幾，但我仲食緊藥。（後悔？）人生有好多個決定未必係最好，但冇得後悔，最緊要係吸取到教訓，有得着，更加了解自己有啲乜嘢係應唔應該做。」

感激無綫冇放棄

子恆承認為事件付出沉重代價，現時面對異性有避忌：「如果真係喜歡咗對方，我都有恐懼，所以寧願將重心放喺事業，明知（感情）自己唔係長處，就唔好執着。（有冇同嗰位女粉絲聯絡？）冇啦！依家拍拖都唔敢，唔諗會唔會打開心扉，就唔會去到之後嘅嘢。（輕鬆咗？）少啲雜念，對身邊人都好啲。」並感激無綫沒有放棄他，懲罰過後給予機會：「角色位置上係有少少分別，好似《愛美麗狂想曲》、《踩過界Ⅱ》變咗客串身份，當然處分都係合理，作為公眾人物要承受，希望未來日子，大家覺得我有改變。」

為怕別人因其過去而誤會自己，即使開工面對女拍檔，子恆自動波保持距離，例如與同劇的蔡思貝、湯洛雯、鄧佩儀與王卓淇等，私下不會有互動，反而對手戲最多是人妻孫慧雪。他表示與阿雪相識十多年，今次才首次合作演夫妻，當中不乏親熱戲份，感覺對方沒半點忸怩：「相信佢會同另一半識得溝通，作為演員希望做到本身場戲要有嘅效果，同埋角色上有啲場口真係需要嘅。」至於他今次飾演特警組阿頭，正氣凜然，角色相當立體，令他有很大發揮。

王卓淇：同佢冇乜交流

黃子恆於《機場特警》中與不少女藝人有對手戲，跟孫慧雪飾演夫妻，王卓淇則演他前女友。對於子恆拍攝時受桃色事件影響心情，更要避女色，王卓淇表示：「嗰陣佢冇乜嘢，唔覺得佢有避忌。佢係一個好Nice、好好嘅前輩，但因為我戲份唔多，所以大家冇乜特別交流。我初初入行嗰陣，第一日拍節目《安樂蝸》，佢做嘉賓，我拍劇嗰陣同佢講番，佢都話記得。」

至於孫慧雪表示：「子恆佢好好，好專業，因為呢套劇係我生完BB後拍嘅第一套劇，好緊張，佢不斷鼓勵我，仲話『可以㗎！你自然啲啦』，所以我哋演得好有默契。」

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