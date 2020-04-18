腿太長！宇宙人方Q搭車屈到幽閉恐懼症發作

台灣樂隊宇宙人新歌《禁止觸摸》，MV中三人困在狹小的空間中，表達對人的思念被困在電子產品中的情況。Bass手方Q本身有輕微的幽閉恐懼症，高184cm、腿長110cm的他，逼在狹小空間十分不自在，MV中他屈着身體在四方型箱子中彈奏低音結他。方Q回憶兩年前宇宙人到成都演出時，期間趁空閒乘的士到「寬窄巷子」遊覽，不過他們坐的車特別細，方Q的頭頂差不多頂着車頂，他說：「我覺得超不舒服，一直問司機還要多久才到，悲慘的是應該是半小時的車程，因為塞車開了2個多小時才到。」

阿奎有自己「禁止觸摸」的東西，就是若未洗手，絕對禁止觸摸樂器，他說是小時候鋼琴老師的要求，現在變成他的習慣，他彈結他前一定都會先洗手，他說：「彈起來也比較順手、不會黏黏的，常常會搭配爽身粉，所以爽身粉也是我舞台必備，彈琴後會將琴擦拭一輪後再收起來，常常要幫琴開除濕機。」阿奎更自爆最近確實有點「焦慮」，原因在疫情下，他對人群有些恐懼，人多的地方會感到焦慮，即使戴了口罩也一樣。

小玉經常遭受靜電之苦，對他而言，冬天幾乎所有東西都「禁止觸摸」，他說：「不然每次我都被靜電嚇到和痛到想罵髒話！」在新冠肺炎影響下，宇宙人也盡量和人保持社交距離，小玉和阿奎也玩起「5種禁止觸摸的方法」，示範如何在日常生活中不和旁人有所接觸，宇宙人並呼籲歌迷們少外出、勤洗手、戴口罩。