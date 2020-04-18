呢幅畫好珍貴　汪明荃入行半世紀藏品曝光

羅家英在吉隆坡拍網劇遇上肺炎疫情，隨即返港進行14天家居檢疫，「放監」後家英哥生活重回正軌，他吃過最愛的日本菜後，便與汪明荃為9月上演的劇目準備，兩公婆在工作室重溫多個劇目，阿姐稱屆時將演出莎士比亞改編的《英雄叛國》、《天仙配》和《蝴蝶夫人》。家英哥看回20年前與阿姐合演的《英》時，相當投入，並稱：「嗰時演得好放，後生又有氣力！」重溫期間，阿姐再把歌曲琅琅上口，技癢的家英哥亦予以配合，即場大顯功架。

二人這個排練場地，屬阿姐於九龍灣的工作室，佔地約二千呎，阿姐悉心將地方打造為粵劇排練室，每逢粵劇上演前，阿姐和家英哥都會在這個私人地方排練，由於工作室樓底高，阿姐加設了閣樓，將她入行超過50年的戲、劇海報等相關收藏品，如：《京華春夢》、《華麗轉身》和多款與羅家英合作的《福陞粵劇團》海報等，以及其大戲演出物品，如舞台上的刀、劍和塵拂，當中更有一幅由南紅所繪畫的花畫，相當珍貴，阿姐將物品都收藏得井井有條，她表示：「咁多年嘅海報都會儲起，但演大戲嘅衫，就有另外嘅倉擺放。」