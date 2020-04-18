離婚後首次露面　具慧善減磅成功望再演戲

去年與結婚三年的男星安宰賢鬧婚變的韓國女星具慧善，今年2月赴英國修讀語言課程，早前已返回韓國為畫展做準備，她今午現身首爾合井洞的畫廊，出席她的第二次個人畫展「航海：一次又一次」的記者會，是她與安宰賢離婚後首次公開露面。記招原定於本月4日舉行，但因為疫情而延至今日舉行。

具慧善在記者會上說：「我以為會冇咩人嚟，見到有咁多人嚟，我好驚喜，好多謝大家。」當問到與安宰賢的離婚訴訟時，她大方地回答：「雖然呢個問題我喺屋企都有練習過，但搵唔到適合嘅答案，我打算專注未來，唔諗咁多嘢，依家冇特別嘅消息可以同大家講，仲係好小心翼翼，正在努力地忘記。」

曾被發福的她自爆減了11公斤，而今天吃了早餐後便去了做運動，然後到展覽現場做準備。具慧善又笑言：「我曾經好滿意自己嘅健康美，但肥咗之後覺得膝頭好痛，因為希望畀大家見到我新嘅面貌，所以努力做運動，亦有食減肥輔助品。」

今次畫展的收益將捐出作抗疫用途，具慧善知道最近社會因為疫情而正在度過艱難時期，希望可以為社會作出一點貢獻，問到今後的工作計劃，具慧善說：「雖然真係有計劃，但我明白到人生唔係一定可以跟住計劃走，我喺呢個歲數先回到校園再讀書，一定要更加努力去讀，假如有機會，我都想再演戲，希望可以有機會再拍劇同大家見面。」