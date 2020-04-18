「小丑」華堅馮力士本來有機做「蝙蝠俠」

華堅飾演小丑獲影帝，但多年前演蝙蝠俠機會最後落到基斯頓手上。

美國男星華堅馮力士（Joaquin Phoenix）憑《JOKER小丑》（Joker）成為金像影帝，不過原來他曾經有機會演出小丑宿敵蝙蝠俠！

《黑天鵝》（Black Swan）導演Darren Aronofsky接受《Empire》電影雜誌訪問時，透露他廿年前曾經與華納洽談拍攝蝙蝠俠電影，他更想找憑《帝國驕雄》（Gladiator）演奸角冒起的華堅擔任蝙蝠俠，但華納則屬意青春偶像Freddie Prinze Jr.。

Darren指當時想拍的蝙蝠俠電影風格，蝙蝠俠在其中更接近奸角，與華納構想的方向完全不同。Darren表示：「當時之前嗰部蝙蝠俠電影就係《蝙蝠俠與羅賓》，亦即係臭名昭著喺蝙蝠戰衣上面有乳頭設計嗰套，於是我就想完全改變個風格。」

Darren與華納談判破裂後，華納請來基斯杜化洛倫（Christopher Nolan）執導黑暗寫實版的《蝙蝠俠—俠影之謎》（Batman Begins），由基斯頓比爾（Christian Bale）做蝙蝠俠，拍成三部曲，其中第二集希夫烈格（Heath Ledger）遺作演出小丑，令他死後奪得金像男配角。