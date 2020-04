藝人楊思琦今年2月誕下第二胎,惟老公身份依然神秘,不見蹤影。據知,她有感今次難得再遇見愛情,所以堅持將老公所有資料保密,保持低調,甚至連囝囝的出世紙,都會與家姐楊卓穎一樣寫上母姓。

楊思琦在微博貼出仔仔滿兩個月的相片,相中見到仔仔眼仔睩睩,嘟起嘴仔得戚微笑與媽媽合照,相當趣致可愛。另一張則見到他在月亮下「伸懶腰」,相當搞笑。楊思琦則留言公開仔仔英文名叫Kody,但未有公開中文名字和姓氏,只表示:「我兩個月大了, 大家可以叫我Kody Yeah 。I'm 2 months old !Haha,fly me to the moon ~ Kody。」