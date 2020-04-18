陳山聰薛家燕跳「抗疫十字步」

藝人陳山聰到電台接受薛家燕的節目訪問，兩人更大跳「抗疫十字步」。受訪時薛家燕多謝陳山聰在其生日時拍片送上祝賀：「我個女搵佢拍片同我講生日快樂，我好感動、溫暖，百幾個親朋戚友同我講生日快樂，嚟緊佢有套新劇《十八年後的終極告白》，所以請佢上嚟傾吓偈。」山聰即謂薛家燕答應他會睇晒20集，又笑言回家會叫太太一齊跳十字步，讓BB可以健康。

問到可會傳授一些湊B心得給山聰？她說：「我知道山聰每次都會陪太太去做產檢，我話係好Sweet同溫暖，因為我佗過三個，當年先生好少陪我去做產檢，我個心好唔舒服，因為先生陪自己去知道BB進展係好重要。」山聰亦謂這感覺很開心奇妙：「依家4D可以睇晒個仔個樣，嗰種感覺未試過，生命係好奇妙，同埋媽媽真係好偉大。」問到此事可有勾起不快回憶？薛家燕說：「唔係嘅，我只係將我體驗話佢聽，都想話畀大家聽陪太太做產檢好重要。」

問到可會傳授一些湊B心得給山聰？她說：「我知道山聰每次都會陪太太去做產檢，我話係好Sweet同溫暖，因為我佗過三個，當年先生好少陪我去做產檢，我個心好唔舒服，因為先生陪自己去知道BB進展係好重要。」山聰亦謂這感覺很開心奇妙：「依家4D可以睇晒個仔個樣，嗰種感覺未試過，生命係好奇妙，同埋媽媽真係好偉大。」問到此事可有勾起不快回憶？薛家燕說：「唔係嘅，我只係將我體驗話佢聽，都想話畀大家聽陪太太做產檢好重要。」