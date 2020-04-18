向粉絲找數！譚耀文相隔28年公開唱歌

藝人譚耀文（阿譚）首次在社交網上載自彈自唱《長夜怨曲》片段，在疫境下為宅在家中的fans打氣，他接受訪問時表示：「我好耐冇唱歌啦，喺以前未興社交網時開始到依家，啲fans、家人同啲朋友一直都好鼓勵我再唱歌，成日都會喺網上留言畀我，以前或者會寫信畀我，話好期望我再唱，其實一直有好少少內疚，冇機會表演畀佢哋欣賞，所以依家咪找數囉。」

談及已28年沒有公開再唱歌，他就話：「幾乎未試過唱畀自己啲歌畀影迷、歌迷聽，未公開過演出唱自己舊歌。自從《風雲音樂劇》勾咗我條音樂根後，又想對音樂有多啲認識，音樂根本係我興趣，唱唔唱歌係另一回事，最緊要係想對音樂認識深啲，所以去學唔同嘅樂器。學結他未夠一年，依家都係皮毛，以前好細個學過吓，但都丟低咗太耐。」

他又指今次自彈自唱是因疫情嚴峻而有感而發，覺得每個藝人有個使命感：「為社會、為自己、同埋一直支持自己嘅朋友畀啲安慰，叫大家唔好咁灰，要有動力，做啲正能量嘅嘢，要保護自己健康，咁先可以保護朋友、家人。」

至於工作方面可有受疫情影響，他直認本來工作編排密麻麻，可是受大氣候影響關係，工作要暫緩，不過他不會偷懶：「依家喺屋企籌備緊電影、鍛煉自己當中，做吓功課，等劇組通知再開工，我覺得今次疫情都係一個重大考驗，試驗緊大家意志力，依家大家要積極做多運動，要開心、自信、健康，同做多啲令人開心嘅嘢。」