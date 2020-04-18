講緊邊個？何嘉麗唔想似某DJ講嘢內容空洞

歌手何嘉麗接受電台訪問，提到今年ViuTV轉播香港電影金像獎，吸引了她「復出」主持《金像女情》，由她訪問一眾女演員，與港人一起集體回憶。她重提當年與林珊珊及鄭丹瑞（阿旦）主持的《三個小神仙》節目，大受歡迎，不過，八十年代後期廣播界大地震大執位，阿旦珊珊先後過檔其他電台，獨剩她一個，她直言：「阿旦從未請我過檔！」

之後她獲賞識出碟做歌手，那一年的樂壇新人獎，只屈居於歌神張學友，但跑贏同公司的新人林憶蓮，擁有多首經典歌包括《無可奉告》、《傷心酒店》、《夜溫柔》等，但到九二年卻絕迹樂壇，她說：「我鍾意唱歌，但當年唔識珍惜，因為嗰時我拍緊拖，冇刻意經營歌唱事業，嗰時有人工就滿足，出唱片只係Bonus！九二年唔再唱，因為已經唔賣得啦！情願停落嚟。」

其後由廣播界轉做公關，轉做OL的她，直言心態害怕變成某DJ般「乾塘」，她說：「好記得嗰次揸車聽收音機，聽到個DJ講咗三十秒都係空洞冇內容嘅連接詞，我好驚自己變咗好似佢般乾塘，咁就決定轉行。」何嘉麗說一早計劃五十歲退休，當時她在巴士公司遇上人事問題，故索性「退休」。