藝人英文名知幾多？原來圈中最多人叫Michael

一齊盤點一吓，有啲會令你意想不到～

當大家叫慣藝人嘅中文名，又或者演過深入民心嘅角色名，慢慢就忽略咗佢哋嘅英文名。原來好多藝人嘅英文名都鮮為人知，有啲仲意想不到添！

陸永

相信大家對農夫成員陸永嘅英文名最陌生，估都估唔到佢原來叫「戇戇直直」嘅Billy，不過佢似乎唔係好鍾意呢個名，仲講笑話個記者玩到咁大！

羅志祥

人稱「小豬」嘅台灣舞王羅志祥，當大家以為佢叫Show嘅時候，其實Alan先至係佢真名，同活躍好動嘅佢似乎格格不入，難怪極少用呢個名...

苗僑偉

有型中佬苗僑偉受人敬仰，大家會以「三哥」、「卓Sir」稱呼，分別係電影《江湖接班人》及劇集《使徒行者》嘅角色名。除咗呢兩個暱稱，大家可以叫佢做Michael，亦係圈中最多男藝人用嘅英文名，包括王敏德、唐文龍、謝天華、陶大宇、許冠文等。

吳鎮宇

天氣不似預期～吳鎮宇於《衝上雲霄》飾演機師Sam一角令人印象深刻，唔少觀眾都會叫佢做Sam哥，但其實佢嘅真名係Francis，係咪同佢個人一樣咁有味道呢？

G.E.M.

「巨肺小天后」鄧紫棋以藝名G.E.M.出道，為「Get Everybody Moving」簡稱，寓意叫「大家動起來」意思，而其本名叫Gloria，亦係G字頭，別具意思！

楊冪

內地女星楊冪出名擁有一對筷子腳，唔知係咪四肢纖幼，五官精緻、頭部的骰，英文名叫Mini，勁切合網友形容「瘦成一道光」嘅佢！

黃依汶

早年轉型為鐘錶界女強人嘅黃依汶，先後改咗四次中文名（黃海慈＞黃愷慈＞黃伊汶＞黃依汶），而英文名亦由Dior改為Emme，大家又知唔知呢？

Angelababy

人稱Baby嘅黃曉明老婆，其實本名叫Angela，為藝名Angelababy簡稱，反而因為咁，大家對佢嘅中文名較為陌生，唔好忘記佢叫楊穎呀！