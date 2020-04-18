林穎彤鞭策黃建東減磅：唔畀佢放肆食

藝人林穎彤、黃建東、趙永洪和張彥博等，日前於電視城拍攝新劇《陀槍師姐2020》，劇情講述演探員的黃建東發明星夢，與拍檔林穎彤藉查案混入電視城「追星」，場面爆笑。

西裝骨骨的黃建東出動私伙服飾拍攝，自嘲近期經常被取笑身形發脹，當他自誇似韓國型男玄彬，林穎彤即搶說：「其實係『圓東』就真！」而黃建東自爆試過200磅：「我知好多前輩好似亞姐（汪明荃）咁，合作後都苦口婆心勸我減肥，我喺度承諾唔會再『衝關』，事實上我已經減咗3kg。」林穎彤說：「我有鞭策佢，開工放飯、食Tea都唔會畀佢放肆！」

談到「追星」經歷，黃建東表示當年參選香港先生時，曾於電視城餐廳遇上馬國明，膽粗粗邀對方合照。而林穎彤說：「我9歲入行，到依家17年，喺片場最難忘嘅經歷反而係放學趕開工、等埋位趕功課。」

同宣萱好投契

二人於劇中與宣萱不乏對手戲，黃建東表示三人非常投契：「佢係我哋嘅阿姐，同佢同場，我會早半粒鐘返工Standby，同埋我好鍾意聽佢講片場嘅經歷。」林穎彤則多謝宣萱分享扮靚心得：「我聽佢介紹買咗部機，話醫暗瘡超得，所以買嚟看門口。」