8小時抗疫騷　Rita Ora演出不忘騷性感

由美國百變天后Lady GaGa與世界衛生組織(WHO)、Global Citizen合作的8小時馬拉松慈善騷《One World: Together At Home》於香港時間凌晨二時開始,美國妖男歌手Adam Lambert翻唱著名組合Tears For Fears名曲《Mad World》,形容疫情下的全球好瘋狂。而母親是醫生的英國性感天后Rita Ora緊接出場,又唱又跳。更一度跌膊騷性感!至於荷里活諧星積碧克(Jack Black)就拍片叫人在家中抗疫期間做運動減肥,更親身示範做掌上壓又跳彈床,最後更跳落水。至於奧斯卡金像影帝馬修麥康納希強調今次非籌款演唱會,款項早已籌得,今次純為醫護人員致敬。

除了歌手輪流在家中唱歌之外,亦有醫護人員在節目中現身說法並呼籲群眾在疫情下唔好外出。

而將於香港時間8時電視直播部分現身的發起人GaGa亦有在家中睇直播,並於Instagram自拍,除了感謝醫護人員的貢獻亦表示對目前疫情感到十分擔憂。期間GaGa突然感觸眼濕濕不停拭淚及捽鼻。