東方日報C2：袁詠儀被爆掃百萬名牌淆底刪Po

影后袁詠儀不愧有「買包狂魔」稱號，近日她在內地坐完「疫監」，便直奔名店「慶祝」，短時間內狂掃6個名牌手袋及多件靚衫，估計豪花近百萬港元！消息曝光後，她擔心「不能入家門」，火速澄清，以免惹怒老公張智霖，甚至「淆底」到刪Post添！

袁詠儀（靚靚）原定於上月底冒險北上，為在上海復拍的新片埋尾，但因新冠肺炎疫情嚴峻，深怕「集中隔離」而一度延期，直至近日內地疫情逐漸緩和，她便啟程到內地開工，並先在深圳酒店內進行為期14天的隔離。她日前（16日）順利完成隔離後，隨即透過社交網報喜，指獲酒店送上禮物「歡送」，並表示：「盡公民責任，完成了，有愛的酒店為每位隔離的朋友準備一份畢業禮物，謝謝。」

「滴汗」承認有買……

隔離期滿後，她已飛抵上海，卻被揭竟然第一時間趕到名店掃手袋。有內地網民在17日下午發文爆料，指在上海某商場的一間名牌專門店內「野生捕獲」靚靚，更指她轉眼間已大手掃入6個名牌手袋及16件衫，網友依此數量保守估計她花費近百萬港元。消息引起網民熱議，靚靚亦在事發後3小時，立即在社交網發文回應事件，承認的確有購物，但澄清並非「瘋狂」程度：「沒有、沒有、澄清沒有，不可能有6個包，都是小錢包，那有16件衣服，6件衣服都沒有，是帽子。」她更配上滴汗公仔笑稱：「不要誇張，不然不能入家門，謝謝！」似乎深怕老公張智霖（Chilam）詐型。及後不久，靚靚可能擔心親自澄清更惹注目，索性刪走澄清post。

張智霖爆料入名店即失控

其實靚靚出名對某名牌的手袋情有獨鍾，不但儲齊該品牌大大小小款式的手袋，更經常袋不離身，連去街市買餸也要孭住靚袋示人，令「袁詠儀究竟有幾多個手袋」成為一時熱話，亦為她贏得「買包狂魔」的稱號。Chilam曾有微言，亮相內地節目《快樂大本營》時，神還原太太買手袋時的情景，笑她一入名店即失控，更使出打劫式、求人式及出賣老公等三招，為買袋無所不用其極。他亦曾在內地真人騷自爆：「我老婆那裏都好，就是太愛買包了。」更對住天空叫喊：「老婆不要再買包了！」難怪靚靚今次被揭狂掃手袋會如此緊張。對此，本報曾致電兩人，至截稿前未能聯絡得上。

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