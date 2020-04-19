8小時抗疫騷　碧咸現身給小球迷驚喜

由美國百變天后Lady GaGa與世界衛生組織（WHO）、Global Citizen合作的8小時馬拉松慈善騷《One World: Together At Home》舉行中，繼One Direction成員Niall Horan出場之後，另一成員Liam Payne亦有獻唱歌曲《Midnight》。

此外，歌影兩棲女星珍妮花赫遜（Jennifer Hudson）亦有出場唱《CATS》經典名曲《Memory》，其歌聲贏盡網民掌聲！而美國男歌手Charlie Puth唱出《狂野時速》深情歌曲《 See You Again》。愛爾蘭樂隊Picture This唔理「禁聚令」四名成員一同表演，唱罷歌曲後他們擊掌，之後即用搓手液搓手搞笑。英國女歌手Jessie J亦已「出場」，仲叫粉絲一齊合唱。當正開緊騷！

除了歌手與樂隊之外，節目亦播出英國萬人迷前球星碧咸（David Beckham）與在家中避疫的小球員以視像通話，給他們驚喜。碧咸向他們表示無論咩情況下都要練波。

而另一體壇猛將賽車手咸美頓（Lewis Hamilton）亦有介紹醫護人員。香港大學醫學院院長梁卓偉亦有在節目中講疫情。