全球馬拉松抗疫慈善騷《One World: Together At Home》開始咗兩個鐘多啲,喺04:15輪到歌神張學友現身,戴Cap帽着住橫間衫嘅佢,貫徹少說話嘅作風,用國語話:「大家好,如果大家留在家沒事做,就來唱唱個歌吧,可能疫情就會過去。」,之後就唱出佢嘅英文歌《Touch Of Love》,期間唱到瞇眼仲動作多多!