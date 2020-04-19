丁噹網上慶生　師弟送「小鮮肉」賀壽

「全民情歌天后」丁噹本月生日，在家與萬名歌迷在線上慶生，她更和歌迷視訊連線聊天，她開心地說：「透過網絡和歌迷一起過生日，一點都不孤單！」她還約同媽媽慶祝，因她與媽媽的生日只差二天，母女一同切蛋糕特別溫馨。其實丁噹一點都不孤單，其師弟妹鼓鼓（呂思緯）、蕭秉治、白安和工作人員早已在網絡上精心挑選禮物送到她家，感謝丁噹平常的照顧，丁噹滿心收下在直播時拆禮物，白安知道丁噹喜歡下廚，送剝粟米器祝她「美麗、活力、粒粒飽滿大能量！」，還附上粟米，讓她能即剝即吃，丁噹大呼實用。

而古靈精怪的鼓鼓精心挑選雞腿頭套送師姐，祝福丁噹「機不可失」，並在卡片打趣寫道：「其實我只是想看你戴，想你啦！生日快樂」，蕭秉治也不遑多讓，送上別具意義的肉串耳環，丁噹笑說：「是怕我肉不夠吃嗎？還是預祝我長肉？」當丁噹打開蕭秉治的卡片揭曉答案，原來他希望單身的師姐快點脫單，「各式鮮肉多到成串，可以盡情享用美味肉串。」丁噹每拆一份禮物便戴上身，十分搞笑。

丁噹線上與歌迷聊天時，被歌迷下催婚令，希望快點聽到丁噹的好消息，丁噹聞言亦順應民意，除了希望脫單，也希望大家身體健康，平平安安。