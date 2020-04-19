8小時抗疫騷　疫情片主角拍片呼籲民眾留家

由美國百變天后Lady GaGa與世界衛生組織（WHO）、Global Citizen合作的8小時馬拉松慈善騷《One World: Together At Home》已舉行三個半小時，全球多位紅歌手已先後登場。而曾參與過多個賑災騷包括Live Aid的英國著名女歌手Annie Lennox、Sheryl Crow 、Ellie Goulding、Jack Johnson、Michael Buble、Billie Eilish兄長Finneas 等都先後演出。其中英國女歌手Rita Ora、英國男歌手Liam Payne、美國女歌手Kesha與同志男歌手Adam Lambert等就第二度現身唱歌。唔知等陣香港兩大歌神陳奕迅與張學友會否再度現身唱歌？

除了歌手之外，講述沙士疫情的《世紀戰疫》（Contagion）幾位影星麥迪文（Matt Damon）、羅蘭士費殊賓（Laurence Fishburne）、琦溫斯莉（Kate Winslet）與瑪莉安歌迪雅（Marion Cotillard ）等都有拍片講今次疫情，並叫民眾要留在家中自我隔離。