8小時抗疫騷　發起人GaGa打頭陣強調活動非籌款

由美國百變天后Lady GaGa與世界衛生組織（WHO）、Global Citizen合作的8小時馬拉松慈善騷《One World: Together At Home》第二部分電視直播節目開始，三位名嘴Jimmy Kimmel、Jimmy Fallon與Stephen Colbert一同任主持並以多國語言包括國語打招呼，而發言人天后Lady GaGa就打頭陣在家中自彈自唱《Smile》，為疫情下的民眾打氣。GaGa發言時強調今次活動並非籌款性質，她們早已籌得過百萬美元。今次是她們給世界的一封情書並希望讓大家盡情享受音樂帶來的治癒。另方面，GaGa在馬拉松演唱會前一在WHO的簡報會上，公開讚揚世衞總幹事譚德塞 （Tedros Adhanom Ghebreyesus）是真正的超級巨星。

而失明男歌手史提夫溫達（Stevie Wonder）唱歌向上月離世的男歌手Bill Withers致敬。之後前披頭四成員（The Beatles）成員保羅麥卡尼（Paul McCartney）出場翻唱披頭四名曲《Lady Madonna》。之前已拉大隊舉辦家人群星慈善騷的英國樂壇巨星艾頓莊（Elton John）亦有參與今次演出，他在大宅後花園放大鋼琴表演唱名曲《I'm Still Standing》。加拿大著名男歌手Shawn Mendes與女友Camila Cabello就一同合唱《What a Wonderful World》。此外，碧咸夫婦就拍片答謝全球的醫護人員。美國天后Beyonce雖然冇份表演，但仍有拍片答謝前線醫護人員。