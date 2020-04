8小時抗疫騷　滾石響應Stay Home在家夾Band

由美國百變天后Lady GaGa與世界衞生組織(WHO)、Global Citizen合作的8小時馬拉松慈善騷《One World: Together At Home》第二部分電視直播節目已舉行一半,絕對係好戲在後頭!除了有前披頭四(The Beatles)成員保羅麥卡尼(Paul McCartney)之外,還有另一支英國殿堂級搖滾樂隊滾石(The Rolling Stones)助陣!為響應Stay Home,四位成員惟有在不同地方合唱《You Can’t Always Get What You Want》。原本他們5月在北美開巡唱,不過因為新冠肺炎疫情而取消。除了滾石之外,美國著名搖滾樂隊The Green Day亦因疫情而取消香港等亞洲巡唱,隊中主音Billie Joe Armstrong亦有參與今次抗疫騷演出。

此外,珍妮花露柏絲(Jennifer Lopez)、騷靈天王John Legend與英國同志男歌手Sam Smith等亦相繼出場。其中John與Sam隔空合唱《Stand By Me》。之前染疫已康復的影星艾迪斯艾巴(Idris Elba)夫婦亦有在節目中現身說法。艾迪斯最後笑言話要唱歌,仲講笑話GaGa准佢唱。