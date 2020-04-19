彭懷安小登科襯到絕　守規矩19個人啱啱好

藝人彭懷安（Eddie）昨日迎娶從事保險業女友Ivy，兩口子透過社交網公布好消息，見二人着上甚有中古風味嘅婚紗禮服，眼神一致外形相襯，Eddie更在三件式西装中加入Sharp醒橙色背心仔，精神又夠喜慶！

Eddie接受東網訪問時，直認自己緊張同期待咗好耐，自己都好開心，惟「禁聚令」下婚禮出席人數不容多於20人，佢哋守規矩成個儀式都係得19個人，之後大家都有去食嘢，亦都應限令不多於4人一枱，不過因未知疫情何時結束，因而未落實幾時擺酒：「我哋喺西九一位好友喺嘅餐廳入面舉行儀式，我哋請咗雙方家長、親人出席，因為限聚令，都只係得19個人喺度，不過簡單而開心嘅！」

昨日佢哋都未有進行接新娘儀式，會留待擺酒當日先大搞，而彭媽媽亦特別開心，等仔仔結婚都等咗好耐。Eddie續指交換戒指時爆笑料：「都有簽字儀式啦、交換戒指啦，交換戒指嗰時都諗咗到底邊隻係左手，加上天氣又開始熱喇，戴戒指時都窒住窒住，哈哈！」問到會否急於造人？Eddie坦言太太已訂好靚靚晚裝為擺酒做準備，二人短期內都唔會升呢做父母。

Eddie社交網寫道：「簡單、莊嚴，並帶着快樂的心情，與你正式踏入人生另一階段，我愛你😘#加入人夫行列#咁就結咗婚 #彭生彭太新婚生活 #點解簡單儀式都咁攰 #疫情關係只能招待親人 #擺酒嗰日早啲到 #今晚我想早啲瞓 #多謝各位祝福」