唔係好字！濱崎步自傳劇網民畀一個字評語

日本樂壇天后濱崎步去年8月推出半自傳小說《M我珍愛的人》，自述她與一手捧紅自己的avex社長松浦勝人之間舊情，由安齊Karen與三浦翔平分別飾演。小說改編成深夜劇於昨晚首播，備受矚目。該劇播出後，網民一致批評得個「誇」字。

該劇用倒敍形式演繹，開場重現當年涉谷街頭大電視播出濱崎步MV及廣告的巴閉場面，然後倒敍梳孖辮仍是鄉下妹的濱崎步，到東京追尋她的歌星夢，在夜店邂逅松浦勝人，到被松浦看中力捧，安齊與三浦演出都相當正常。但幾名配角演出就相當誇張，演得最誇是新寫真女王田中美奈實，她扮演三浦翔平的獨眼秘書，經常挑逗三浦，坐三浦大髀、拿提子挑逗，最後妒忌安齊同三浦，更來個咬牙切齒兼咬指甲，演出有咁誇得咁誇。有網民更嘲笑她的眼罩似橙皮，跟阿伯用橙皮做口罩有異曲同工之妙。

而新納慎也飾演音樂監製，明影射音樂教父小室哲哉，衣着和打扮相當浮誇。演安齊好友的久保田紗友見到任唱片公司專務的三浦翔平，雙眼碌到勁大，演出勁過火， 還有高嶋政伸演唱片公司社長及白濱亞嵐演三浦的直屬部下，一樣演得甚誇。下集預告水野美紀扮演安齊的講師，造型浮誇兼兇狠，向安齊潑水，安齊更被人淋果汁，情節相當煽情。