隔離夫妻多爭執　狄維莊遜做婚姻輔導

美國動作男星狄維莊遜（Dwayne Johnson）於社交網站Instagram拍片，指最近不少夫妻因為防疫隔離經常面對面，爭執增加，問上年8月與女歌手Lauren Hashian成婚的他有甚麼解決方法。

狄維自言隔離對其婚姻以及與女兒關係有正面影響，但並非因為沒有爭執：「我哋有窒對方，有鬧交……我要好老實同你講，當初疫情開始時，我好徬徨。我嘗試應付佢同了解佢，因為我想諗先十步，未來究竟會點？當一切回復新嘅正常，去工作、去學校、返屋企會點……我哋都諗緊呢啲問題，好大壓力。結果我每日都要同老婆道歉，同佢講我呢個禮拜好難捱，我呢日好難捱。」

狄維繼而表示：「雖然有爭執，但透過爭執，我亦睇到大家真係想作為夫妻咁解決問題，我哋嘗試明白大家都好大壓力，對未知好恐懼，咁樣會影響大家關係同精神健康。」他於留言建議夫婦之間要多聆聽與多溝通，明白自己在疫情中智商與情商都會降低，這時候要抓住對方肩膀，看著對方眼睛，說對方沒有錯。

最後狄維不忘宣傳自家品牌龍舌蘭酒，叫大家夫婦和好後，飲杯酒再去製造嬰兒，床頭打交床尾挫！