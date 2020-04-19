徐冬冬被冒認詐騙兼溝小鮮肉：我這麼不紅…

「中國第一美胸」徐冬冬尋晚忽然於微博接連發布兩條發文，譴責有網友冒充自己呃粉絲錢，並聲明呢類行為已經觸及到自己底線，因此將展開維權。徐冬冬在發文中表示自己微信帳號一直都是私人用，從來唔會同網友、粉絲等做任何私下交易，並呼籲大家唔好上當受騙！

徐冬冬上載粉絲同佢嘅私信截圖，指對方喺微信向「徐冬冬」購買護膚品，不過「徐冬冬」遲遲唔肯發貨，最後仲繼續呃受害人自己拍戲忙，未得閒出貨，冒認對話即時辣㷫真正嘅徐冬冬，並直言採取法律手段：「再次聲明：本人的私人微信，僅供私人使用。本人從來不會在任何平台與網友和粉絲做任何私下交易。屢次有人冒充我，這已經觸動到了我的底線，非常憤慨！在我採取法律手段的同時，也再次提醒大家，不要受騙，不要受騙，千萬不要受騙！也希望大家遇到此類情況，一定第一時間告知我，同時舉報，非常感謝，感恩大家🙏」

除咗有人冒認詐騙，更加有網友冒認徐冬冬走去溝小鮮肉，仲有人離譜到約網友見面：「之前有冒充我和人約會的還有冒充我去其他群泡小鮮肉的，幸虧都有好心人告知和舉報，非常感恩！我這麼不紅的人都有人冒充，真的是絕了！​​​​」