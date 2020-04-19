鍾舒漫酒後反白眼瞓覺　泳兒企廁所唱歌

歌手鍾舒漫（Sherman）在疫情期間到泳兒（Vincy）家中玩煮飯仔兼摸杯底，Sherman直呼茅台好好味，Vincy聽到後十分驚訝，Sherman解釋：「茅台係一啖一啖少少咁飲，你會飲到嗰種好味，落到喉嚨會有一種舒服嘅感覺。有一期我會飲Whisky，我鍾意飲烈酒。」Vincy則喜歡喝白酒、清酒、梅酒及香檳。片段接近尾聲，Sherman突然問Vincy幾時結婚，Vincy打咗個凸後即邊舉一杯邊說：「我哋下次再傾過！」十分搞笑。

事後問到二人酒後失禮事件，Vincy表示飲醉酒的她會精力過剩：「不停撩人哋玩撩到人哋覺得好煩，跟住唔畀人返屋企，同埋會企喺個廁所上唱歌。」Sherman則說到外地的斷片經歷：「有一次同Ken（洪卓立）、Vincy、洪杰去加拿大做嘢，做完後我哋留低自己旅行，有一晚去咗朋友屋企燒嘢食，屋主介紹咗一枝Whisky，好好飲，我就係咁飲，飲到係咁大笑、亂講嘢。燒完嘢食後入番屋，我坐咗佢哋張按摩椅，直到第二朝早起身，心諗：『死啦，發生乜嘢事呢？』我完全記唔到，之後先慢慢記番。之後佢哋send咗我一張好核突好核突嘅相出group，係我飲醉酒低炒、擘大個口、瞇埋眼反白眼咁瞓，仲要係成晚都維持住呢個狀態。Ken、Vincy同洪杰拎呢張相笑到我今日，張相佢哋仲執過，叫『R.I.P.』。」