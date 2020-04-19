陳柏宇囡囡學講嘢比正常慢　原因係…

歌手陳柏宇（Jason）和師弟Michael C，為ViuTV音樂節目《Chill Club》擔任嘉賓，Jason透露本集主題是爸爸：「會唱5首歌。（主題為你度身訂造？）唔知呢！（唱有關爸爸嘅歌感受大啲？）如果係自己嘅創作就會感受大啲、投入程度高啲，所以之後都會嘗試參與詞嘅部分，仲想加多啲自己嘅睇法。」

講到歲半囡囡Abigail遺傳了Jason「口水多」，問到可會錄低Abi的牙牙學語造歌？他笑言冇諗過：「呢個係個好提議，佢依家睇教育電視，會識跟住嚟講。（講嘢叻？）又唔係，佢比同齡嘅小朋友慢啲，因為佢喺屋企又聽中文、又聽英文，要用時間理解，最叻講『爸爸』、『媽媽』、『BB』，同埋識講自己個名。」

問到可有觀看全球馬拉松抗疫慈善騷？Jason謂冇睇Live，但就有睇相關報道，被問到若有相類型Live活動邀請，可會選擇唱廣東歌？他說：「會唱自己想唱嘅歌，啱番件事就得，廣東話係本土語言，都想帶畀全球，如果為融入外國文化，唱英文歌都OK。」續預告下個月都會參與一個慈善Live騷，惟詳情就未太了解：「唔會特別話一定要揀正能量、勵志歌，希望做到娛樂大家呢個目標。」