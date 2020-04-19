葉蒨文開Live同粉絲傾偈　教點運氣唱歌

歌手葉蒨文（Sally）喺網上開Live同粉絲傾偈，見佢戴住Cap帽，着咗白色V領上衣同大家打招呼，又道歉因為技術性問題遲咗，跟住話唔知要用英文、國語或廣東話同大家傾偈，所以三種語言轉不停。但只播咗三分鐘就斷咗網絡，廿分鐘後才開番，笑言今日直播好失敗，並為咗做呢次直播，緊張咗幾個星期。

Sally直播中分享自己嘅日常，鼓勵大家要正面同樂觀去面對目前嘅環境。Sally出名孝順，佢表示90幾歲的媽咪因為爸爸離世，佢由加拿大接媽咪返香港住照顧佢，葉媽媽患有慢性肺炎，個案同新冠肺炎類似，所以佢會更加注意及了解疫情，倍加小心。

葉媽媽依家入住醫院，Sally每日都會去探望，要照顧佢三餐，大感幸福身邊有好多錫嘅人。講咗約半個小時後，Sally又與網民互動，回答網民嘅問題，又教點運氣唱歌，同埋分享以前拍電影嘅難忘事。2個幾鐘頭嘅直播，網民反應熱烈，有不少粉絲叫佢開個唱，好想聽佢唱歌，Sally都會好想開，跟住爆老公林子祥下年會開騷。直播期間，Sally愛貓同朋友的狗狗都有上鏡。