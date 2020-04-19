辣㷫網民！台灣女神鬥「胸」狠

最近台灣寫真女神元元（吳婕安）嘅出浴片喺網上流出，擁有E Cup導彈身材嘅佢，淨係圍上浴巾，真空上陣極度誘惑，即時成為網民熱話。其實喺台灣除咗元元之外，仲有唔少樣靚身材正嘅美眉，成功「凸」圍而出，升呢做宅男女神，等小編同你逐一介紹吓啦！

先介紹番元元，佢平時除咗活躍喺社交網同人互動，Post咗唔少性感相吸Like之外，原來佢成日喺綜藝節目露面，大晒火辣身材，加上佢喺節目中表現得夠自然唔做作，深得觀眾喜愛㗎！

擁有D Cup上圍嘅巫苡萱係台灣職業棒球隊啦啦隊「Rakuten Girls」嘅隊長，佢經常喺社交網晒火辣照片，又成日同網友互動，吸咗唔少粉絲，令佢人氣高企，不時獲邀上綜藝節目，仲試過自揭着過嘅比堅尼唔拎去洗，只係晾乾就算數，真係估你唔到喎！

梓梓（原名董梓甯）係台灣女團「伊梓帆」成員隊長，被網民封為「電眼超迷人」美女嘅佢，好鍾意着泳裝玩水上活動，亦從來都唔會收埋佢嘅驕人身材，不時大晒火辣照片，同網民開心Share，有次佢仲晒過一張同阿媽一齊着比堅尼嘅「Big爆」相，不禁令網民驚嘆佢，完全遺傳咗媽媽嘅良好基因囉！同時梓梓仲係一個Dancer，不時獲邀上綜藝節目表演。

台灣模特兒黃書庭雖然冇台妹溫柔甜笑嘅特質，但係索爆嘅佢除咗有無敵長腿，仲有Cool到爆嘅氣質，都咪話唔煞食呀！佢本身喺餐廳做侍應，但係獲邀上綜藝節目之後，成功喺社交網吸咗唔少粉絲，成為新一代女神。

台灣女模林佩佩擁有32C驕人身材，佢除咗身材冇得輸之外，佢仲係台灣數一數二嘅女DJ，曾經去過新加坡、韓國等地為夜店打碟，仲喺周杰倫嘅MV出現過，唔少圈中人都係佢嘅粉絲添，好似周柏豪、金剛都有畀Like佢呀，真係唔講得笑。