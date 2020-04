首套華人擔正的漫威超級英雄片《尚氣》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)早前於澳洲開拍,但因新冠肺炎疫情停工,導演Destin Daniel Cretton於社交網站Instagram上載停工前的聚會黑白照,其中有飾演奸角的梁朝偉、男主角劉思慕與女主角Awkwafina,梁朝偉盤腿坐在窗邊,舉起大姆指。

導演Destin留言表示:「喺疫情前同Awkwafina、劉思慕同埋傳奇嘅梁朝偉一齊聚會。呢個係新冠肺炎打咗全世界塊面一拳之前,最後見面嘅一晚。」劉思慕也以英文留言:「多麼傳奇嘅夜晚」。