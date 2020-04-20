東方日報C1：被梁云菲狠飛！金剛：很痛

與台灣34D「國光女神」梁云菲拍拖一年的金剛，大前日仍說打算結婚，但「報喜」後不久，離奇地金剛在零預警下「被分手」！直言「很痛，很錯愕」受盡情傷的金剛，由於四年前他曾單方面撇甩女友蕊蕊，所以被網友直指金剛落得此下場，是為上筆情債「找數」！

金剛於去年四月霸氣發文：「我的女人」，宣布跟梁云菲拍拖，自此放閃不停，上周五兩人曾一起做網絡節目，事後他更說考慮兩年內註冊結婚。峰迴路轉，宣布計劃結婚翌日，他突然在Instagram上載潛水黑白照並留言「R.I.P（安息）」，網友已猜測情變，更發現兩人互相取消Ig關注。

未幾梁云菲網晒潛水照並留言：「孤獨就是自由，會讓人飛翔的自由。但在飛起來之前，你必須放開你一向熟悉的地心引力。那個穩穩將你握在手心保護你的力量。你必須走，必須背棄，必須離開，必須自私。」之後她再度發文：「當你眼淚忍不住要流出來的時候，睜大眼睛，千萬別眨眼」、「以前很多人都說當眼淚掉下來的時候，就倒立吧。但是我不會倒立，那就待在海裏吧。」

送上祝福支持追夢

就此向金剛的經理人求證，他證實：「他們是和平分手，彼此祝福。」有知情人士更聲稱金剛是突然「被分手」！而梁云菲昨日說雙方曾認真地為這段感情努力維繫及嘗試，指分手是「共同討論」的結果，並感謝對方的付出。昨日金剛雖然回覆本報記者：「沒事沒事，我OK！」但明顯受盡情傷，因他上載黑白紋身照及留言：「其實……甚麼理由都不重要了！雖然很痛，也很錯愕，但還是要祝福，希望妳能朝着妳的夢想去飛吧！」

金剛視梁云菲為公主般呵護備至，不但多次帶女友「見家長」，就連衣食住行也全方位照顧，為不想女友操勞，同居後金剛包辦洗衫、煮飯、餵貓等工作，而梁云菲也自爆「自己一次頭都沒洗過」，因是金剛替她洗頭。

舊愛蕊蕊：分開唔係壞事！

對於金剛被撇，網友即聯想起2016年他突然單方面宣布和拍拖三年的女星蕊蕊分手，令對方「被分手」，所以網民指今次輪到他，認為他曾經「咁樣對人」，現時遭到同樣對待，是應在自己身上，十倍奉還！而蕊蕊昨日則說：「我唔識個女仔，真係冇意見！作為局外人，真係畀唔到任何意見！（覺得金剛『被分手』慘嗎？）如果感情出現問題，分開唔係壞事。（你當年都係『被分手』，有感同身受？）我同佢已經過去咗，當年我哋分手之後，佢係冇通知我情況下自己公布，點都好啦！我對佢冇怨恨，我都放低咗，依家生活得好好，我都祝佢可以快啲搵到幸福。」

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