One Direction成員Liam確認10周年重組

紅極一時的英國男子組合One Direction（1D）於2015年繼成員Zayn Malik離隊獨立發展後，其餘四子完成巡迴騷後亦暫停組合活動。今年7月將是1D成立10周年紀念，盛傳組合會重組慶祝，現在成員Liam Payne終於確認消息！

Liam周日與最近合作新歌的瑞典DJ Alesso一起做社交網站Instagram直播，接受網友提問，大量粉絲問到1D重組的傳聞，Alesso笑言：「嘩大佬，好多1D問題。我覺得我唔可以擺你上枱，因為我知道你唔可以講太多。」

Liam透露他最近與隊友Niall Horan用FaceTime視像通話：「因為我哋大部份都喺倫敦，我哋依家嘗試安排第一個群組FaceTime會議。我唔可以講太多。Louis（Tomlinson）上次鬧我爆得太多計劃，所以之後群組通訊我都會畀人鬧啦。」

Alesso回應：「噢，嘩，個宇宙就嚟爆炸啦。」Liam卻似乎暗示Zayn不會歸隊，表示：「你可以加入我哋，代替Zayn個位置。」