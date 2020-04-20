涉毒谷口愛理被起底！清純少女變巨胸陪酒女

曾是HKT48偶像的谷口愛理，改當陪酒女後，跟昔日打扮判若兩人。

日本女團HKT48前成員谷口愛理，3月26日被警方在她住所搜出0.025公克大麻，本月16日涉嫌藏大麻被捕，兩日後送檢處理。谷口愛理被傳媒發現離隊後轉行當陪酒女，令不少粉絲大為驚訝，有日本傳媒更向她進行大起底。

日本《週刊文春》指21歲的谷口2011年入行，與宮脇咲良、本村碧唯是HKT48同期，由於樣子清純可愛，吸納不少粉絲，星途備受睇好，可惜谷口未大先壞，翌年因爆發「博多之亂」而退團，當時多名成員被告發未成年吸煙、飲酒，還有成員秘交粉絲拍拖等，結果5名成員被勒令退團。谷口離隊後，2014年曾轉當水着女星，其後於2016年退出藝能界。

雜誌發現谷口愛理目前在福岡中洲夜店當陪酒女，濃妝艷抹，衣着暴露經常騷胸，跟昔日判若兩人。她是夜店當紅陪酒女，有不熟客捧場，經常登上夜店雜誌封面人物，是夜店的生招牌，但她沒有向人提及當年曾是偶像身份。她還在抖音開設帳號，有超過8萬追隨者。

而谷口被警方在寓所搜出藏有大麻後，她向警方供稱是代男友保管，而其男友亦被起底是黑道中人，兩人正被警方進行調查。