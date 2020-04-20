遭勒索近千萬　河正宇與黑客對話內容曝光

韓國男星朱鎮模今年1月遭黑客入侵手機及被對方勒索金錢，他因沒有答應黑客要求，對方最後公開他的聊天記錄，而男星河正宇其後被爆亦是受害人之一，他於去年12月遭黑客入侵手機，對方向他要求15億韓圜（約975萬港元），但他很快已向警方舉報，沒有金錢損失。

韓媒今日公開他與黑客「GOHO」的部分聊天記錄，「GOHO」於去年12月2日凌晨1點19分將從河正宇手機系統得到的相片、通訊錄及資料夾照片發給河正宇，並指已取得他的手機、電郵及短訊等資料，如河正宇交出金錢，便承諾將資料消毀，但河正宇沒有回覆，對方於翌日下午4點39分再詢問河正宇是否有協議的意向，河正宇便回答：「我也會積極地進行，請不要催促或強逼我。」

河正宇其後得知「GOHO」是從他的雲端系統取得了他的身份證副本、金融記錄、與友人分享的照片及短訊等資料，而「GOHO」多次向要求15億（約957萬港元），但河正宇以「我好忙」、「我今天狀態不好」及「金額太龐大了」等理由拖延對方，又幽默地叫「GOHO」換頭像及發表情圖案給對方。

「GOHO」將12月19日定為限期，之後多次向河正宇發出「最後通牒」，但河正宇其後已經沒有理會，因他已向警方交出與黑客的對話記錄，而警方亦已展開調查，而首爾中央地方檢察廳已於本月7日拘留起訴其中兩名黑客，但「GOHO」仍然在逃，他涉嫌將從其他受害人取得的金錢轉到中國的戶口「洗黑錢」。