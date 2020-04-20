用日本寺廟圖案做CG　《The King》製作公司道歉

《The King：永遠的君主》被發現用了日本東大寺做大韓帝國宮殿的特效。

去年退伍的韓國「長腿Oppa」李敏鎬，相隔3年強勢回歸，與女星金高恩合演SBS新劇《The King：永遠的君主》，劇集由神劇《太陽的後裔》與《鬼怪》金牌編劇金恩淑執筆，已於上周五及周六播出第一及第二集，而有人發現在劇集開段介紹大韓帝國的背景時，出現了日本南都七大寺之一的東大寺，引起網民不滿。

有網民今日在討論區發表名為「用日本寺廟來做大韓帝國宮廷的CG（電腦特效）的《The King》」的文章，並指在劇集開場23秒介紹大韓帝國與大韓民國的平行時空時，大韓帝國的宮殿與東大寺的外觀十分相似，除了宮殿的特效外，皇室的圖案亦引起爭議，有觀眾在留言版發文：「蓋住太極圖案的櫻花到底是甚麼意思？」、「為甚麼要用日本國花蓋住太極圖案？」

《The King》的製作公司今日就爭議作出回應：「大韓帝國的皇室圖案是為了表達國會和行政部都是以皇室為作中心的立憲君主制，圖案是李花覆蓋着李花的「二重李花」設計，和日本的皇家圖案完全沒有關係。」

製作公司又指製作片頭特效時，用了韓國百濟歷史再現園區展出的百濟五層木塔圖片作為基礎，並根據木塔的特徵製作虛構的木塔，但在製作兩層高的木塔效果時，使用了部分日本寺廟的圖案，承認製作組在設計虛構的空間時有疏忽，已經立即修改了片頭有關場面，在播出第三集時不會再出現令觀眾感到不快的畫面。