《機場特警》劇透：容義同至安求婚成功

第十六集(04/20)

Arfan（陳詩勤飾）向景山（張振朗飾）訴說自己遇劫，景山受傷後仍對他關顧有加。景山與凱晴（蔡思貝飾）的溫馨照片於網上流傳，安娜（湯洛雯飾）不悅，景山向她解釋。詩嬅（鄧佩儀飾）因錦榮（吳家樂飾）休假一事而內疚，並應錦榮要求代為照顧玥瞳，還幫助父女二人和好。錦榮未能克服擊斃年輕兇徒的陰影，永強（關禮傑飾）給予鼓勵。鳳珠（姚瑩瑩飾）聽從子謙（蘇逴殷飾）建議搬回家中，永強歡迎。景山得悉凱晴的兒時愛好，送上禮物。真兒（劉溫馨飾）助子謙解決麻煩，子謙欣賞其處事態度。景山夥拍凱晴巡邏，合力捉拿扒手期間，卻見一男子倒臥地上。

第十七集(04/21)

富家子楊偉仁失蹤，眾特警搜索不果，及後得悉為綁架案。詩嬅羨慕凱晴得父親關心，此時喜獲廣源來電。特警組協助處理綁架案，景山、凱晴察覺富商助手有可疑，追捕綁匪期間，二人同告受傷。凱晴（蔡思貝飾）擔心景山傷勢，卻見景山和安娜表現甜蜜。真兒遭男客人騷擾，該男子涉嫌偷竊被子謙拘捕。偉仁被綁架一案查出真相，詩嬅有感而發。孔劉（泰臣飾）大費周章，欲向詩嬅求婚，被她狠拒。廣源（陳嘉輝飾）為了生意，要詩嬅與孔劉訂婚。詩嬅大感失望，向天樂（王梓軒飾）哭訴。

第十八集(04/22)

曉晨（賴慰玲飾）採訪凱晴與詩嬅，藉機打聽她們的擇偶條件。曉晨把汽車還給昊正，打算偷拍昊正卻被發現。容義（楊明飾）與至安（何依婷飾）繼續冷戰，景山、安娜分別勸解，至安軟化，主動找容義，卻與惠萍（程可為飾）再起爭執。宏宇（潘志文飾）疑因食物中毒入院，雅妍（楊玉梅飾）認為與美茵（孫慧雪飾）的自製麵包有關，振赫（黃子恆飾）護航。曉晨失聯，昊正因擔心闖入其家中，即被拘捕。昊正（黎振燁飾）突然昏倒，其後只得向曉晨坦白當日提出分手的原因。至安發現懷孕，難以接受。容義邀天機（許家傑飾）參加特警聚會，天機卻有秘密計劃。

第十九集(04/23)

容義介紹一眾特警給天機認識，天機拗手瓜時盡展臂力，接連擊敗景山等人。容義得悉至安懷孕，找來眾特警幫忙，向至安求婚成功。至安苦惱，向安娜坦白對肚內BB的憂慮。美茵（孫慧雪飾）鼓勵宏宇（潘志文飾）主動接觸景山，雅妍卻向振赫訴說麵包班導師似對美茵另有企圖。景山向眾人宣布容義即將當父親，容義終把婚事告知惠萍。至安遭人迷暈後被送進醫院；景山發現安娜有事隱瞞，並從端倪猜出至安的秘密。容義邀請天機出任兄弟，天機不忿容義可得幸福。

第二十集(04/24)

景山在綺琳（王綺琴文飾）工作的食堂捉拿可疑男子，此人竟是宏宇。天樂打算送禮物給詩嬅，禮物卻意外墜海。至安避見容義，容義則為禮金和婚後居所憂心。容義執勤時發現手提袋內藏大量現金，物主報稱遺失逾百萬元，更指稱容義盜款。至安向容義坦白一切，並提出取消婚約。凱晴為景山處理傷口，安娜發現二人態度親暱。凱晴把宏宇的禮物轉交景山，綺琳亦勸景山原諒宏宇。容義告知永強、天機已取消婚事；永強向天機提起二人似曾在槍店相遇。