《十八年後的終極告白》劇透：黃智雯查18年前命案

第一集(04/20)

會計師林朗生（譚俊彥飾）目擊一宗交通事故，肇事司機和乘客，是一宗地產商行賄案的辯方律師和控方證人。地產商巨額利誘朗生不成功，遂聘請黑幫小頭目沈敬一（陳山聰飾）要挾朗生，敬一向朗生提起十八年前一件事情。負責該案的重案組督察阮麗瑾（黃智雯飾），認為朗生背後另有隱暪，對朗生留下負面印象。⋯⋯地產商及後發生車禍，警方在肇事地點挖掘出一具神秘骸骨，迫使朗生、敬一、謝家富（何遠東飾）、李強等失聯多年的朋友再次見面，李強（蕭徽勇飾）更揚言要為十八年前之事報警……

第二集(04/21)

李強墮樓重傷留院，朗生、家富懷疑李強墮樓另有內情，矛頭更指向敬一。家富親妹謝家倩（楊秀惠飾）遭敬一死對頭徐友齊（何啟南飾）欺凌，敬一為家倩解圍反被友齊襲擊，幸得家倩營救。⋯⋯ 麗瑾接手骸骨發現案，同時兼顧調查李強墮樓案，朗生雖懷疑敬一，卻又擔心麗瑾會翻出十八年前的事件，麗瑾警察觸覺認為朗生有異，對朗生加多留意。⋯⋯麗瑾與父親阮進（林嘉華飾）關係融洽無所不談，但阮進卻秘密查探骸骨一事，似乎與死者有關……

第三集(04/22)

麗瑾藉口找朗生為其父整理店舖的帳目和報稅，實際利用接近朗生查探李強墜樓一案，朗生推卻不來，見招拆招。⋯⋯家富慚愧未有替李強追尋被墮樓真相，岀錢岀力幫忙其妻梁潔貞（楊卓娜飾）打點喪禮。朗生、敬一前後腳到靈堂，二人劍拔弩張，卻意外重遇另一失聯十八年的舊友馮永興（林師傑飾）到來弔唁；與此同時，麗瑾借意到來查探，朗生為免麗瑾發現敬一，與家富、永興合作使計引開麗瑾⋯⋯麗瑾根據骸骨上殘留的DNA，追查到死者的身份，是十八年前的失蹤人口胡啟思（林浩文飾），懷疑十八年前已經遇害。

第四集(04/23)

朗生及時發現被麗瑾利用調查李強墜樓案，未有中計。敬一有見麗瑾釘上自己咬住不放，分發各人新電話以便識別身份，更揚言對麗瑾不利。⋯⋯家富得知家倩要到敬一的酒吧打工，極力反對，家倩遂訛稱並無其事隱暪過骨。⋯⋯麗瑾查到李強墜樓前，有人以無登記電話卡致電李強，剛巧又發現有人使用該卡，便趕往現場追查，不料遭神秘人鎖在貨倉，身陷險境。朗生懷疑敬一想傷害麗瑾，便約他見面，二人爭吵起來。

第五集(04/24)

李強墜樓案回到最初起點，麗瑾洩氣回家，卻意外阮進邀請朗生作客道謝兼聚舊，原來十八年前阮進曾教導朗生並對他甚是欣賞。席間朗生指母親鄺寶珠（韓馬利飾）早年為救他導致雙腳喪失走動能力，從此侍母至孝，麗瑾聞言對朗生改觀。⋯⋯阮進翻揭與朗生的舊照，麗瑾有所發現，追問朗生是否認識啟思，朗生指事隔多年已記不起，而阮進也陷入沉思⋯⋯家富幫忙潔貞收拾李強遺物時找到一份文件，找來朗生幫忙查閲，誰知有神秘人尾隨朗生……