得閒搓一搓！JW咁好波　全靠有男友操

歌手JW（王灝兒）日前為新歌《輕熟女》拍攝MV，她說：「一睇個名就知係唱畀女仔聽，講女仔做女強人點捱過每一關，做嘢辛苦但見到身邊朋友結婚、生B，又想追求愛情。」MV原定上月初拍攝，因疫情而延期，出歌劃計亦大受影響，JW說：「安全最緊要，呢段時間有Keep住錄歌、做準備，當情況好啲嘅時候就陸續推出。」

榮升師姐的她對師弟吳業坤加盟，她表示歡迎，並說：「好期待佢喺公司出嘅第一首歌，希望之後有機會再合唱。（對師弟有咩訓示？）冇，哈哈！其實佢係我喺樂壇入面其中一個好Close嘅朋友，但只限見面嗰陣！平時私下好少聯絡，不過知佢生日，等疫情過咗再食生日飯。」

JW除了唱功了得，私下更是個乒乓球健將，全靠背後有嚴師男友指導，得閒就拍拖搓波：「佢好嚴格㗎！真係好似個教練咁同我練，又會話我冇力，激發咗我嘅潛能。（有天分？）我對球類運動好有興趣，仲鍾意打羽毛球、網球。」她自爆自從Upload練習短片到社交平台後，有朋友搞笑叫她參加奧運，令她哭笑不得：「其實佢（男友）成日會讓我，如果佢真係殺我波都接唔到。（有網民羨慕你屋企大。）係佢公司一個Club House嚟咋！」