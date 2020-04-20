林奕匡疫市出碟：好過乜都唔做

歌手林奕匡（Phil）去年在美國進修兼創作，經多月籌備的新碟《Finding Charlie》，近日在疫境下面世，新碟八首歌中，其中六首是去年他孤身到美國進修時之作，充滿着追尋偶像Charlie Parker音樂路的初心，對上一次出碟已經是兩年前，但近月新冠肺炎疫情仍然嚴峻，在疫境下出碟，直言不是最理想，他說：「冇得出活動宣傳，但會有幾差？好過乜都唔做，大家仲可以喺屋企聽歌係好事。我明白做音樂有商業決定，我同公司冇咁計，相信樂迷都期待我嘅歌，好多個月冇見歌迷，上年做完舞台劇就飛走美國，連生日會都取消，明白大家最近好多嘢唔開心，好多人冒生命危險為社會出力，作為歌手，至少我做好娛樂者角色，反正我鍾意做音樂，急不及待想去分享。冇得宣傳，音樂上再做好啲囉！（依家出可能更矜貴？）可能係滄海遺珠。」

他形容新碟是他入行13年來最花心機和金錢之作。當中新歌《孤獨的對岸》，好多人以為是他當時掛念老婆之作，但其實是他在美國等待朋友時的心情，但現在巧合地很配合疫情，對於「對岸」加拿大親友的思念，他說：「前排屋企人好擔心我，依家輪到加拿大疫情比香港嚴重，香港都買到防疫物資，加拿大有啲難買，價錢分分鐘貴過香港，之前諗住寄物資，問過冇空郵，只有特快及平郵，但平郵要等兩個月，點知返屋企攞物資去寄時，連特快都冇埋。（幫唔到屋企人？）對自己好失望，我應承咗幫個朋友會寄畀佢，唔知點開口講。」

另一首《大寂寞時代》有提及到人與人之間的疏離感，似乎帶點隱喻，他說：「其實冇刻意講，呢首係碟裏面最後一首歌，歌詞有少少講到呢件事，音樂底想玩少少電子、未來感，監製話好多科幻片，未來開派對時，喺電腦整一個AI出嚟跳舞，將來人愈來愈寂寞，好似影射到現在，大時代是從科技去體驗生活，各自孤獨，各自寂寞。」