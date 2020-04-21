一意孤行癡心錯付　黎燕珊千錘百煉哭出起落人生

黎燕珊在無綫高收視劇集《法證先鋒IV》飾演「蘭姨」，長達十三分鐘喊戲告白，全港網民狂讚熱討，另眼相看。絕對相信並非喊到呼天搶地就是好戲，台上一分鐘，台下十年功，爐火純青的演技，是黎燕珊過往充滿血和淚的跌宕起伏煉成。

八十年代，青春少艾，黎燕珊被星探睇中，拍了幾部電影後，旋即參選亞姐，為本港選美史寫下新一頁，成為首個亞姐冠軍。當年無綫跟亞視鬥得難分難解，所以黎燕珊備受注目，成為影視寵兒，在《西施》等劇集擔任女一，更是改編亦舒名著的電影《喜寶》的女主角。事業一帆風順，上天安排她主演《成吉思汗》時，遇上改寫她一生的男主角劉永。

意亂情迷 錯愛躁男

黃沙大漠，朝夕相對，擦出真感情，小生配亞姐冠軍，理應門當戶對，由於劉永有刀傷前妻戴良純的前科，一場腥風血雨令他潛逃離開台灣成為通緝犯，當時黎燕珊身邊九成以上的朋友，一致認為她揀錯郎，力勸早散早着，更有朋友以「斷絕來往」來要挾她快斬情絲。

意亂情迷，女人總是犯下同一個錯：我可以改變他！一意孤行，結婚生女，盡賢妻之責，惟婚後逐漸讓她看到不一樣的劉永：花天酒地、嗜賭甚至胡亂投資等。婚姻有問題還未來得切解決，碰巧又懷有幼子，當時她一心以為替九代單傳的劉永延香燈後，他會修心養性。惟有人本性難移，變本加厲，粗言穢語，精神虐待更無日無之，黎燕珊由當初啞忍，曾崩潰至想跳軌自盡，直到驚見吵架時子女掩着耳瑟縮一角，甚至有天女兒反問姨媽何謂「臭X」時，令她當頭棒喝，醒覺盲目維持婚姻，受害的始終是視如命根的子女，一錘定音，離婚。

母兼父職 胼手胝足

母兼父職，黎燕珊當上保險經紀，曾有人說她是最勤力的經紀，見過她登台時不忘出力推銷，甚至不惜獨自到夜場，為的只是親手向客戶送上公司年曆。返工跑數，身心疲乏，但仍硬撐起來照顧子女的起居飲食，湊返學放學、檢查功課等，親力親為。慳家成性，買棵菜都要貨比三家，慳來的一分一毫，都是想給子女最好的。在五光十色的娛樂圈，只要稍為「同意」潛規則，也許可解後顧之憂，她只知潔身自愛，腳踏實地，路走起來雖艱難，但起碼能抬起頭，對得住自己，對得起子女。

離婚令黎燕珊體會到靠自己好過靠男人，芳華正茂的那些年，第二春曾出現，甚至飛往美國過新生活，惟世事豈能盡如人意，相處下發覺不對路，立刻收拾行裝返港。始終男人只是身外物，靠不住，子女才是一切。

道歉遲來 過眼雲煙

別了黎燕珊，劉永娶了嫩妻生了一對兒子，去年離婚收場。68歲的他獨力照顧十歲未夠的兒子，心力交瘁，嘗透當年前妻獨力養兒的苦楚，有人說是報應。早前接受電台訪問，劉永流下男兒淚，說一生中最對不起的是前妻黎燕珊。當前夫仍要孭着一身兒女債時，黎燕珊已苦盡甘來，子女成才，乖巧孝順，對於前夫遲來的道歉，她未有落井下石，只說不回應便了事，始終還是子女們的父親。看盡人間的波譎雲詭，仍選擇溫柔以待，就是忠於自己，所以活得從容，悲歡離合，盡付笑談中，揚眉女子，黎燕珊。