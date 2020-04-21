【願為藝術獻身】周迅18歲露點畫升值千萬

現年45歲的周迅曾被封為「靈氣女神」，跟徐靜蕾、趙薇及章子怡躋身「四大花旦」之列，相繼取得中港台近10個影后殊榮，近日網上傳出勇奪「三金（金雞獎、金馬獎及金像獎）」影后之路前，有傳當年18歲的她曾擔任人體模特兒，有指她對內地一網站曾說：「那就是藝術，願意為藝術獻身。」

最近有網劇《不完美的她》推出的周迅，網上有人乘機爆料，晒出一批聲稱是她的人像油畫，其中一張造型極大膽！畫中貌似周迅的女模長髮飄飄、稚氣面帶微笑，上身赤裸抱住陶罐，下身則纏着飛揚中的絲巾，胴體盡露，但美而不淫，極具藝術性，可謂媲美維納斯女神！另一幅畫的女模穿上類似肚兜裝睡在草堆，其他畫作則大多數是女模站着或躺臥的風景畫。

拍褲腳獲讚渾身是戲

這批挾「周迅」之名的畫作，內地有消息指其中一幅名為《陽光下的少女》，早年拍賣價高達約200萬港元，另一幅《遠古的風》亦升價至約87萬，有傳全系列作品如今總值升逾千萬！有內地傳媒曾訪問作畫的名畫家潘鴻海，他透露當年選中周迅擔任女模，全因她擁有江南少女的清純氣質：「我們讓『周迅』拿茶壺倒水，水濺了開來，她『啪啪啪』拍一拍褲腳，動作非常優美，當時我在心裏讚嘆，這個女孩真是渾身是戲。」言下之意睇好她日後會大紅大紫。

據知，周迅15歲時考入浙江藝術學校便愛上模特兒工作，翌年如願做兼職年曆及雜誌女郎，以爭取在影視界的曝光機會。除潘鴻海外，電影《古墓荒齋》及《女兒紅》導演亦因看過年曆及雜誌上的周迅便慕名而來，成就她日後的影后之路。不過，網民對裸模是否周迅「真身」議論紛紛，有人笑言畫中人可能只是貌似周迅的人，皆因不少女星與她撞樣，包括賈乃亮前妻李小璐及《如懿傳》中演白蕊姬的何泓姍。

新劇播放量僅6.81億

雖然被爆出疑似是周迅的人像油畫，但未見提升跟惠英紅及趙雅芝合演的《不》劇收視！周迅今次突破花旦怕演母親的常規，加上卡士屬神級組合，一直令人期待，但因劇情及邏輯「離地」，前晚大結局後合共播出25日，其累積播放量卻只有6.81億，相比她主演的《如懿傳》開播上線14日，播放量已達14億，成績可謂差得遠！內地電視平台評分僅為6.6至7.5，收視相對偏低，令人大跌眼鏡。