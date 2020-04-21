揼骨泡腳敷臉　孫儷養生食方逆齡十年

內地一線女星孫儷早前主演的劇集《安家》，再次證明其點擊女王的實力，截至現在仍是今年播放量最強的劇集，累計播放量73億，氣勢迫人！雖然孫儷要拍劇又要照顧一對子女等等和小花，但令網民及粉絲最好奇的，是指現年37歲的她，拍任何近鏡都見她皮膚細緻白滑，像個27歲的姑娘！

膚質和狀態均逆齡十年的孫儷，向來懂得養生，並有五大黃金原則！第一，無論開工或在家，一定隨身有一支養生鎚，日前她在抖音上載揼骨片，見她在開工現場拿着養生鎚不斷揼，有時更向幕後工作人員「出招」照揼！

第二，飲食依節氣，按四季變化而調校餐單，如食烤饅頭來溫胃化濕，又或在夏天時早晚吃加了荷葉的粥等，每日更會喝紅糖薑茶，因易飽肚。第三，全天候泡腳，認為夏天泡腳會袪濕，秋天泡腳能潤燥，冬天泡腳則保暖，丈夫鄧超曾經搞笑的送上印用穴位圖的袜子給她，笑說方便她保健！

至於第四就是用熱毛巾敷臉，孫儷認為敷完後再敷面膜加按摩，翌日會特別易上妝外，如出暗瘡則會早上喝淡鹽水。而最後一個原則，就是每天早起打坐，堅持每周在家做兩次瑜伽，又或會到健身室健身。