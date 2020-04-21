原來係機迷！何依婷唔吼靚仔　最愛搞笑男

26歲的何依婷獲無綫力捧，於處女劇《機場特警》扮演「絕世港女」，並與男主角楊明發展感情線，令她大感新鮮。選美出身的她外表亮麗，原來是「機迷」一名：「比較鍾意打角色扮演，同升級攞武器嘅game，最瘋狂係求學時期每日放學返屋企就開始打，食飯時間捧埋飯餸喺電腦前繼續，打到好夜。」

她記得12歲時行徑瘋狂，為了打機試過問同住的爺爺可否「唔沖涼」，遭嚴厲責備：「你係女仔嚟，唔得咁！」不過她知道底線：「知道幾時要收手，高三時想升大學，所以冇再咁沉迷。依家有打返，有次上節目講打機，雖然已經將私人戶口打咗格，但竟然有粉絲搵到我，仲留言『何依婷，我愛你！』」

自稱「冇拖拍」的她認為，若與未來男友有共同嗜好，彼此感情會更牢固。至於擇偶條件，她笑說：「唔使靚仔，但一定要有嘢吸引到我，例如佢捉棋好叻都係優點。為人孝順同有幽默感，我會比較欣賞。」

刻下條件不錯的女士，相信有不少異性主動「當兵」，但依婷卻不喜歡這種「潮流」：「收兵即係要畀啲Signal人哋，我從來唔會咁，有嘢寧願自己做好過攞着數。感情事我會謹慎處理，觀察對方好耐，例如發現佢對其他人冇風度，我都覺得要即時斬纜！」感情事隨緣，但依婷對事業發展野心勃勃：「以《學是學非》兩位師姐為榜樣，司儀工作想做到好似麥美恩咁，拍劇就以李佳芯為目標。」

Profile

姓名：何依婷

出生日期：1994年2月23日

三圍：32、22、34

興趣：網絡遊戲