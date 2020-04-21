ViuTV游說沈殷怡跳潭　網民大鬧罔顧安全

由藝人沈殷怡（Shirley Sham）和陳欣妍（Shirley Chan）「「Double S」主持ViuTV節目《美女郊遊遊》，昨播出的第六集中，Double S由西貢開始行晒整條雙鹿石澗，沈殷怡更要挑戰跳潭，既怕水又怕高的她，跳前大叫「記得我係沈殷怡」便一躍而下，順利完成拍攝，贏得一片歡呼聲！

不敢接受此挑戰的陳欣妍大讚對方好勁，沈殷怡指：「原本應該要腳尖落地，但真係控制唔到，其實我都唔想pat pat掂水先，然後咁痛。」之後，沈殷怡便指著鏡頭外的導演，要求對方向她的pat pat道歉。

該集播完後，陳欣妍在IG Story貼文指：「當日我哋好感動！本身聽到天氣唔好都諗住下次再嚟拍過，但係之後大家共識咗一齊盡快天黑之前行埋落去，突然間我feel到成個團隊有一種力量，跟住我就發現自己好似叻咗行快咗，平衡好咗，勇咗。呢種上下團結一心去達到一個目標嘅感覺，我真係好鍾意呀！」不過有不少網民都擔心沈殷怡的安全，認為不應該跳潭，因為非常危險，更大罵導演是垃圾，罔顧安全，留言表示「唔建議咁跳lor」、「好危險，會死人架！」等。

另外月前陳欣妍在社交網直播上聲淚俱下，指受神秘人滋擾，包括網絡滋擾及以大字報公開其住址，報警亦無果。陳欣妍直言知道對方係多年舊相識，過往一直啞忍，直到佢睇韓劇《愛的迫降》一段欺凌戲份而激起佢公開事件。