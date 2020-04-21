Sulli與具荷拉去年離世　希澈對惡評網民大感憤怒

情同姊妹的韓國女團f(x)的25歲前成員Sulli與KARA前成員具荷拉，多年來飽受網上惡意評論困擾，亦患有嚴重抑鬱症，兩人先後在去年10月及11月自殺離世，震驚演藝界。

與兩人關係要好的男團Super Junior成員希澈，昨晚在他主持的節目《77億的愛情》中談及惡評的問題時，談到兩位好友：「我同佢哋兩個好friend，經歷呢件事令我最憤怒嘅係用性別問題嚟鬧交，男嘅就會對佢哋講咗一啲性騷擾嘅說話，女嘅就會話佢哋侮辱咗女性，依家兩個人都走咗，兩個性別嘅人就會互相怪責，話係對方嘅錯。」

希澈坦言兩人去世後，因為看到網民爭執而感到十分憤怒，所以將社交網關閉，亦曾向前輩申東燁訴苦，而Sulli生前與申東燁合作主持JTBC節目《惡評之夜》，希澈透露Sulli曾向他表示主持節目後覺得十分開心：「佢平時都因為惡評而覺得好辛苦，所以都擔心過佢，但佢做咗節目之後好幸福，話做主持令佢搵到自信，令佢覺得自己係個有用嘅人，佢總是期待錄影節目嘅日子。」

申東燁則回想與Sulli合作時的回憶：「我問過佢覺得最幸福嘅時候係幾時，佢就同我講『我未試過真正覺得幸福』，真係令人好心痛，到底係有幾咁辛苦，先會從未覺得幸福過呢。」