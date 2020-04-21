重談10年前網絡欺凌！Ruby Close唔敢出街2個月

大家仲記唔記得講「Ruby Close」呢個人？佢就係現年26歲、曾自稱香港第一個網絡紅人嘅鄧凱旻（Ruby）！當年一句「Ruby Close」再加對鏡頭擺出心心手勢而紅極一時，而最近無綫節目《東張西望》就搵佢接受訪問，大談網絡欺凌嘅問題！

Ruby重提10年前「爆紅」一事，佢話當時拍片放上網分享生活，冇諗過一夜之間成為大家談論對象！佢直言受到不少抨擊，批評佢外貌，啲牙生得好核突，但最唔開心係話：「你媽咪點解會生咗個咁嘅女出嚟？」影響全家人生活及情緒。佢更因此成一、兩個月唔敢出街，要屋企人買外賣佢食！佢亦好擔心被起底，查佢住邊度、被跟蹤，覺得人身安全受威脅，恐慌之下當時考緊會考嘅佢，即時將全部影片刪除，飛去瑞士讀書。事隔10年，成長不少嘅佢已經有足夠能力應對欺凌，佢又寄語網民，「批評」人之前可以修飾一下字句，唔好人身攻擊對方，「留言之前停一停，諗一諗」！

喺2016年時，Ruby曾報名參選ViuTV選美真人騷，可惜未入圍！而依家佢係個KOL，Instagram有唔少行山相，仲有跳鋼管舞嘅相，性感照都有好多，大晒事業線，身材Fit爆！不過原來佢名花有主，男友係個Beatbox歌手！