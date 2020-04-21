按摩店再停業14日　鄧洢玲隨時要借錢周轉

因阻止新冠肺炎疫情蔓延，政府早前實施禁聚令及停業令，嚴禁4人以上聚集，限制食肆最多4人一枱，並關閉酒吧、健身室、美容院等高風險場所，措施原定有效至本周四（23日），不過，政府今宣布會延長有關防疫禁令多14日，至5月7日，而周五（24日）起則會放寬規管餐飲業的要求，不再限制餐廳座位數目減半。其實禁聚令、停業令開始至今，不少做生意的藝人都叫苦連天，如果延長限令時間，令他們更加百上加斤！

阿旦覺得7日就夠

藝人鄧洢玲（阿旦）位於銅鑼灣的按摩店上月底已自行暫停營業進行全面消毒，之前她已透露大半個月已經蝕了幾十萬元，雖然感到「肉赤」，但都明白大家身體健康最緊要，面對政府今日宣布再度延長禁聚令及停業令14天，阿旦回覆東網說：「今朝早睇到話又要延遲，好鬼激氣，就算再睇疫情都唔一定要14日囉，我覺得7日都可以，一嚟就14日就真係好慘，我頭先都計過我哋如果跟政府嘅做法，真係好慘，依家都諗緊再寫信同業主傾吓，都有粉絲inbox我一啲諮詢關於中小企可以同銀行借錢，我都會諗諗佢。」

Oscar出抗疫餐自救

而經營多間生煎包食肆的蕭唯展（Oscar）對於政府宣布延長食肆的禁聚令多14日至5月7日，他接受訪問時表示雖然禁聚令實施後，令其生意額跌多20%，但為防疫都會照遵循，不過就希望政府對業界更提供更全面的幫助：「其實政府對我哋嘅贊助，唔係最能解決問題嘅核心，因為啲租金都係咁貴，亦因為疫情關係影響咗運輸，啲豬肉比以前再貴咗，我又要保住自己員工嘅飯碗喎，所以希望嚟緊喺政府喺規管上做好啲，譬如係咪幾千呎同幾百呎嘅食店，係咪一樣都係限制1.5米距離啦？對細舖嘅業界係咪有得斟酌吓啦？」他強調防疫要全港齊心才成事，除餐飲業及食客要自律外，政府也加強檢控違規人士，否則就失去禁聚令的意義。

Oscar坦言在疫情及禁聚令下，飲業界更是雪上加霜，在無助下惟有自救：「推出咗抗疫餐，做啲外賣優惠，依家真係多咗客叫外賣嘅，依然做生意都係頂住先，希望疫情快啲過。」而開設餐廳的吳啟明則表示：「我覺得冇問題，因為命緊要過錢，當然餐廳會繼續蝕，但呢啲真係冇人想，政府都唔想，只要『加監』冇政治、人為因素，只係從大家安全性嚟做考量就冇問題。」

黃百鳴贊成戲院再閂14日

對於健身室要再延至5月7日才能復開，為男友健身室擔任代言人的陳庭欣表示：「我問過佢哋無乜嘢睇法，目前都係大家一齊抗疫為大前提！」而戲院商黃百鳴則支持延長：「戲院配合政府多關十四日是對的，但亦希望政府對戲院多點補助，同埋各大業主減租共度困境。