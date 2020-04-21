「性女」楊斯雅被爆搶人夫　大婆晒結婚證書

落選港姐、有「性女」之稱的楊斯雅（Cindy）2017年與無綫藝訓班出身的男友陳光耀（Samuel）擺酒，當時已有讀者爆料指男方已有太太J小姐，當時Samuel堅稱已跟對方分手，之後Cindy更為Samuel誕下一對孖仔，原本以為告一段落，怎料事隔兩年多，J小姐再度爆料，並提供了跟Samuel的結婚證書，力指Cindy搶人老公！

J小姐還大爆Samuel的荒唐行為，指自己跟對方於2017年11月22日結婚，同年除夕，對方竟公然與Cindy擺酒，J小姐指跟Samuel已拍拖十年，一直都沒有分開過，之後生了女兒，並已接近兩歲，男方每星期會以各種藉口只會留家數日，而J小姐亦一直知道Cindy的存在，並指女方很進取，更一度主動聯絡過她，雙方亦沒見面，J小姐還指Samuel一直有解釋跟Cindy沒有一齊，直至去年，J小姐看到一段短訊，內容是Samuel媽咪話會去探楊斯雅對孖仔，感到被所有人瞞騙，所以嬲到堅決離婚！

而Cindy曾經受訪，提到因「老公」才去做生意，以及日前生日亦有在IG放閃指「老公」送驚喜蛋糕，令J小姐更加生氣！對於被爆已婚仍高調偷食，Samuel繼續扮傻，還以「前妻」來形容J小姐，亦自爆才剛簽紙離婚，但2017年已經與Cindy在一起，出賣了自己偷食！而Cindy則不願多談，只叫傳媒問番男方。